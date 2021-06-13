2021/06/13 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حثت مجموعة السبع الكبار G7 في البيان الختامي الصادر عن قمتها في كورنوار البريطانية، اليوم الاحد، الصين على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودعت إلى مواصلة التحقيق في منشأ فيروس كورونا.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قمة “G7” تحث الصين على احترام الحريات وتدعو لمواصلة التحقيق في منشأ كورونا المركز الخبري الوطني.

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