كمين أمني يوقع ’عصابة تسليب’ في بغداد

2021/06/13 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعتقلت القوات الأمنية، الأحد، عصابة مكونة من 7 متهمين متخصصة في تسليب وسرقة العجلات في منطقة "العراجلة" جنوب شرقي العاصمة بغداد .

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 حزيران 2021)، إنه "تم تشكيل فريق أمني من اللواء الأول الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء وتم نصب كمين محكم إلقي خلاله القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم بندقيتين كلاشنكوف، و5 مخزن بندقية كلاشنكوف".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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