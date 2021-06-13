2021/06/13 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على عصابة متخصصة بتسليب وسرقة العجلات في بغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي، ان “قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت من إعتقال عصابة مكونة من 7 متهمين متخصصة في تسليب وسرقة العجلات في منطقة “العراجلة” جنوب شرقي العاصمة بغداد” .

واضافت القيادة، انه “تم تشكيل فريق أمني من اللواء الأول الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء وتم نصب كمين محكم القي خلاله القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم بندقيتين كلاشنكوف،و5 مخزن بندقية كلاشنكوف”.

واشارت المديرية الى انه “تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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