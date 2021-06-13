حوار مع طيب الذكر الراحل , المناضل الشيوعي البارز آرا خاجادور - كريم الزكي

2021/06/13 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كريم_الزكي حوار مع طيب الذكر المناضل الشيوعي البارز آرا خاجادوررفيقي العزيز ابا طارق / تحية طيبة / 30/ 4 /2015وجهة نظر حول وضع الحركة العمالية اليسارية العراقيةالحركة العمالية العراقية اليسارية أراها اليوم في أضعف حالاتها من حيث التمزق والانشقاقات .



والطامة الكبرى هو تأسيس احزاب شيوعية بأسماء مختلفة وعددها يزيد عن عشرة أحزاب تسمى شيوعية هل هي دكاكين أو كتل سياسية هدفها الأساسي تدمير حركة العمال ا ......





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