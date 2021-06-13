بداية التكوين - سعود سالم

2021/06/13 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ٤-;-٧-;- - قصة الخلقأما التساؤل عن ماهية الأشياء وجوهر الكينونة والوسائل المتاحة للعقل للمعرفة، فهو مصدر المعرفة الفلسفية التي تكونت تدريجيا عند الشعب اليوناني في القرون اللاحقة.



رغم أن الأنثروبولوجيا والعلوم المتعلقة بدراسة الإنسان عموما أثبثت أن الآلهة والديانات المختلفة والميثولوجيا عموما هي إرهاصات ومقدمات للبحث الفلسفي ومحاولة لإزاحة الستار عن سر الكينون ......





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