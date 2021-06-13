العراق يدعو موريتانيا لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين

2021/06/13 | 19:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الاحد، سفير الجمهورية الإسلاميّة الموريتانيّ، سيداتي الشيخ ولد أحمد عيشة، الى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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