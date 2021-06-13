تحذير بخصوص القواعد العسكرية واراضي الدفاع الاستراتيجية

2021/06/13 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، الأحد، من احالة القواعد العسكرية واراضي الوزارة الاستراتيجية الى الاستثمار.

وبحسب بيان للجنة تلقى NRT عربية (13 حزيران 2021)، فقد "استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي برئاسة النائب حازم الخالدي والاعضاء وزير الدفاع جمعة عناد والكادر المتقدم للوزارة بهدف مناقشة البرنامج الحكومي لملف الدفاع وتداعيات الاوضاع الامنية".

وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية في مجلس النواب، حيا "رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي الجيش العراقي و القوات الامنية وما قدموه من شهداء في سبيل الحفاظ على أمن وإستقرار العراق، حيث بينت اللجنة ان العراق قد قاتل نيابة عن العالم أجمع ضد عصابات داعش الإجرامية، فضلاً عن الحفاظ على هيبة الدولة".

واقترح الخالدي "تشكيل صندوق خاص بالتسليح والتصنيع الحربي وتطوير كوادر وزارة الدفاع ودعم عوائل شهداء وجرحى الجيش العراقي دون الاعتماد على تخصيصات الموازنة".

وانتقد الخالدي "التوجهات القاضية بمنح بعض القواعد العسكرية العراقية والاراضي الاستراتيجية المهمة لوزارة الدفاع الى الاستثمار سيما مقتربات مطار بغداد الدولي محذرا من خطورة هذا التوجه وغياب الدعم الكافي للجيش العراقي".

واشار الخالدي الى ان "الفساد في عقود التسليح السابقة قلل من ثقة البرلمان بتخصيص الاموال خلال المرحلة الحالية، مطالبا وزير الدفاع بإعادة تدقيق كافة العقود وإجراء الاصلاحات الإدارية اللازمة ، فيما لفت في ذات الوقت إلى إن غياب البرنامج الحكومي للحكومة الحالية ادى لعدم وجود تنسيق كافي بين الوزارات".

وقدم اعضاء اللجنة "مجموعة ملاحظات مهمة حول عمل و آداء وزراة الدفاع خلال المرحلة الحالية".

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