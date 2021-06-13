وزير الخارجيّة يستقبل السفير الموريتاني بمُناسبة انتهاء مهامّ عمله ويستعرض معه سير العلاقات

2021/06/13 | 19:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الاحد، سفير الجمهورية الإسلاميّة الموريتانيّ، سيداتي الشيخ ولد أحمد عيشة، الى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.وذكرت الوزارة في بيان، ان “الوزير استقبل سفير الجمهورية الإسلاميّة الموريتانيّة سيداتي الشيخ ولد أحمد عيشة بمُناسبة انتهاء مهامّ عمله لدى بغداد، وجرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيّة بين بغداد […]

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