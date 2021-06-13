ارتفاع عدد السياح القادمين الى منتجع دوكان

2021/06/13 | 19:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مديرية سياحة دوكان، اليوم الاحد، ارتفاع نسبة السياح القادمين من المحافظات العراقية الى منتجع دوكان التابع لمحافظة السليمانية.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن ريزين رؤوف مدير سياحة دوكان، قوله، ان الجفاف وقلة الامطار في مناطق وسط وجنوب العراق اثرتا بشكل ايجابي على نسبة قدوم السياح العرب الى منتجع دوكان.

ورجح رؤوف، زيادة نسبة السياح القادمين من المحافظات العراقية الاخرى الى دوكان خلال الفترة المقبلة، بالمقارنة مع الاعوام المنصرمة.

PUKmedia متابعة

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