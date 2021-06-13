الشرطة الاتحادية تقبض على عصابة متخصصة بتسليب وسرقة العجلات في بغداد

2021/06/13 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على عصابة متخصصة بتسليب وسرقة العجلات في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت من إعتقال عصابة مكونة من 7 متهمين متخصصة في تسليب وسرقة العجلات في منطقة "العراجلة" جنوب شرقي العاصمة بغداد" .

واضافت انه " تم تشكيل فريق أمني من اللواء الأول الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء وتم نصب كمين محكم القي خلاله القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم بندقيتين كلاشنكوف،و5 مخزن بندقية كلاشنكوف".واشارت المديرية الى انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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