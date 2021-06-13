وزيرة الهجرة: نعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة على تأهيل العوائل القادمة من مخيم الهول

2021/06/13 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، أن الوزارة تعمل على تأهيل العوائل القادمة من مخيم الهول.

وقالت جابرو في بيان إن العراقيين الذين تم اختيارهم بشكل خاص من مخيم الهول والذين حاصرتهم عصابات داعش أو فروا منها، تم إيواؤهم مؤقتا في مركز الجدعة واحد للتأهيل المجتمعي في نينوى من أجل سلامتهم، لافتة الى أن وزارة الهجرة تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال هذه الفترة الانتقالية، على تأهيلهم من خلال برامج خاصة، مبينة أن الهدف الأساس هو التعافي وإعادة التأهيل على المدى الطويل لتلك العوائل.

وأضافت، أن عملية إعادة العراقيين من معسكر الهول تسري بشكل متزامن مع الجهود الرامية الى تحقيق العدالة بشأن الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية على نطاق واسع اثناء هجماتها على مناطق شاسعة من العراق، فضلا عن مساءلة الجناة.

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