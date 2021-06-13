2021/06/13 | 20:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة النفط قدرة العراق على التعاطي مع أية زيادة في الطلب على النفط بالأسواق العالمية، مع إمكانية إنتاج 5 ملايين برميل يومياً.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن "العراق ضمن الدول …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("النفط" العراقية تعلن إمكانية إنتاج 5 ملايين برميل يومياً للتعامل مع زيادة الطلب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("النفط" العراقية تعلن إمكانية إنتاج 5 ملايين برميل يومياً للتعامل مع زيادة الطلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).