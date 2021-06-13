مؤسسة الشهداء: جميع ذوي شهداء سبايكر حصلوا على الهويات التقاعدية

2021/06/13 | 20:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، تسجيل اللجنة المشكلة لمتابعة ملف شهداء جريمة سبايكر ألفي ضحية للجريمة، فيما لفتت إلى أن جميع ذويهم تسلموا هويات تقاعدية تؤهلهم للحصول على الامتيازات المنصوص عليها وفق القانون.وقال مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي للوكالة الرسمية، إن “جريمة سبايكر كارثة يندى لها […]

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