منتخب الشباب يخسر ودياً أمام نظيره المصري

2021/06/13 | 20:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

خسر منتخب الشباب العراقي أمام نظيره المصري بهدفين من دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم في ملعب القاهرة الثاني ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة العربية للشباب التي ستقام بمصر في العشرين من الشهر الحالي.

وقدّم منتخب الشباب أداء جيدا في أول مباراة دولية ودية، نجح خلالها ليوث الرافدين في مواجهة المنتخب المصري الذي جاءت أهدافه في الدقيقتين 93 و95 وبأخطاء تحكيمية واضحة من قبل الحكم المصري أحمد ناجي الذي قاد المواجهة.

وسيخوض منتخب الشباب بروفة تحضيرية أخيرة لم تحدد لغاية الآن، قبيل الدخول في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.

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