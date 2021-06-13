2021/06/13 | 20:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع المنحة الطارئة لمتضرري مخيم شاريا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع المنحة الطارئة لمتضرري مخيم شاريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).