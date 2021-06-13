منتخبنا الشبابي يخسر ودياً أمام نظيره المصري

2021/06/13 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسرَ منتخب الشباب العراقي أمام نظيره المصري بهدفين من دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم في ملعب القاهرة الثاني ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة العربية للشباب التي ستقام بمصر في العشرين من الشهر الحالي.

وقدّم منتخب الشباب أداءً جيداً في أول مباراة دولية ودية، نجح خلالها ليوث الرافدين في مواجهة المنتخب المصري الذي جاءت أهدافه في الدقيقتين 93 و 95 وبأخطاء تحكيمية واضحة من قبل الحكم المصري أحمد ناجي الذي قاد المواجهة.

وسيخوضُ منتخب الشباب بروفة تحضيرية أخيرة لم تحدد لغاية الآن قبيل الدخول في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.

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