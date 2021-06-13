قرار وزاري باطلاق منحة مالية لهذه الشريحة من المواطنين

2021/06/13 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيڤان فائق جابرو، الأحد، توزيع الـ500 الف دينار على (136) عائلة تضررة من حريق مخيم "شاريا" للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك.

وقالت جابرو في بيان اليوم، (13 حزيران 2021)، إنه "تم توزيع المنحة المالية المباشرة والبالغة قدرها ( 500،000 ) آلف دينار بعد تخصيصها من قبل دولة رئيس الوزراء على الأسر التي تضررت من الحريق الذي نشب بمخيم (شاريا) للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك في الرابع من شهر حزيران الجاري، من قبل اللجنة المعنية بمتابعة القضية وتخصيص المبالغ، والتي شكلت بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضافت، أن "المنحة شملت (136) عائلة من المستفيدين، وإن إجراءات التوزيع قد تمت من خلال التنسيق مع كافة الجهات الداعمة، وذلك حرصا من الوزارة لإنجاح عملية التوزيع وتفادي أي من العراقيل".

وأشارت جابرو، إلى أن "عملية التوزيع انجزت بحضور اللجنة المشكلة من قبل مكتب دولة رئيس الوزراء، ومن ضمن أعضاءها، مدير قسم المحافظات الوسطى السيد مهند صالح عبد الرحيم، إضافة إلى مديرة خلية الأزمة ومدير ناحية فايدة وبالتنسيق مع إدارة المخيم".

يذكر انه في 4 حزيران الجاري اندلع حريق في مخيم "شاريا" للنازحين الأيزيديين في محافظة دهوك، بإقليم كردستان، مما أدى لإصابة 25 شخصا بجروح واحتراق نحو 400 خيمة.

وعن سبب الحريق قال نوري عيسى، وهو صحافي إيزيدي مقيم في المخيم المحترق، انه "نشب نتيجة تماس كهربائي والتهم عددا كبيرا من الخيم في غضون ساعة بسبب عدم وجود مسافات بينها، وتواجد مواد داخلها مثل النفط الابيض والقناني مما يساعد على الاشتعال في ظل تأخر وصول الدفاع المدني”، محملا الادارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن عما حدث: "ليس هناك مبرر لعدم تواجد اطفائيات صالحة في المخيم".

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