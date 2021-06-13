سائرون: السلاح المنفلت لن يؤثر على الانتخابات وسنحصل على هذه النسبة من الاصوات

2021/06/13 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضح النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الاحد، دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، فيما اعرب عن امله بحصول التيار على نسبة أكبر من الاصوات عن الانتخابات الاخيرة.

وقال المسعودي، في تصريح لـNRT اليوم، (13 حزيران 2021): "عندما يتكلم الصدر عن السلاح المنفلت او الخارج عن اطار الدولة لا يقصد جهة بعينها، وانما يشمل شرائح متعددة".

وأكد، ان "السلاح يجب ان يكون بيد الحكومة العراقية واجهزتها الامنية حصرا، ولا يحمل السلاح دون ترخيص، وبخلافه فهو سلاح خارج عن سيطرة الدولة ومتابعتها".

واستبعد المسعودي، ان "يؤثر تدخل الفصائل المسلحة في تغيير نتائج الانتخابات كونها مؤمنة من قبل الاجهزة الامنية"، الا اننا نخشى تأثيرها على الناخب من خلال التخويف والترويع".

وتوقع ان "تحصل الاحزاب التقليدية التي تبلغ 7 إلى 8 احزاب على 80% من الاصوات، اي مما لا يقل عن 250 إلى 270 مقعد"، مرجعا ذلك إلى "كونها تملك قواعد جماهيرية ووزراء ورؤية سياسية واضحة على عكس الاحزاب الناشئة او الجديدة فانها تحتاج إلى وقت طويل لكي تثبت مكانتها في الساحة".

وتابع، "اما التيار الصدري فانه سيحصل على نسبة مهمة من الاصوات، ونتمنى ان نقنع الشارع لنصل إلى نسبة اكبر من الانتخابات الاخيرة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في 10 تشرين الاول 2021، بعد ان كانت في حزيران 2021، ولكن تم تأجيلها لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت مزيدا من الوقت لتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة"، ووافق على طلبها مجلس الوزراء في 19 كانون الثاني 2021.

A.A

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