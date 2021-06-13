وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا

2021/06/13 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر.وقالت في بيان أنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان./انتهى9

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