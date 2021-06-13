خبير اقتصادي لـ/نينا/ يؤكد ان هناك اسبابا عدة وراء ارتفاع سعر الدولار ويشدد على اهمية اتخاذ حزمة من التدابير لتهدئة السوق المحلي

2021/06/13 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عزا الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج، ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار الى ضعف ادارة الطلب النقدي والركون الى حالة معينة دون تحسب لتوقعات الطلب.وقال تويج في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان" الارتفاع الحالي لسعر الصرف للدولار تجاه الدينار ناجم عن ضعف ادارة الطلب النقدي في اطار السياسة النقدية غيرالفعالة والركون الى حالة معينة دون تحسب لتوقعات الطلب ومحاولة توجيهها وفقا لاهداف يضعها البنك المركزي له".واشار الى ان "تعدد اسواق الصرف الموازية وعدم وجود هامش لسعر الصرف وانخفاض فعالية السوق المصرفية وانحسار المنتجات المصرفية والاستيراد المفرط الذي ينعكس بطلب نقدي مفرط وكذلك نسبة التضخم المستورد ووجود اصدار نقدي كل ذلك ادى الى اتساع الطلب النقدي بشكل غير مسبوق وبشكل لافت ساهم بصعود سعر الصرف الدولار اعلى من السعر الرسمي 145 الف دينار لمءة دولار ".وشدد تويج على ضرورة" اتخاذ حزمة من التدابير المستمرة لتهدئة حالة الهلع لدى المتعاملين بالسوق ".وشهدت الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات ارتفاعا غير مسبوق بسعر صرف الدولار حيث وصل الى 152 الف دينار ل100 دولار./انتهى8

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