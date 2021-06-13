قي الثورة الجديدة - عذري مازغ

2021/06/13 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ عادة في الإنتخابات الأوربية كان يسود فيها حزبان: حزب يساري او حزب يميني (ولنترك تلك التسميات الأخرى من قبيل محافظ ووسط وغيرها من الأسماء التميزية فاقدة التمييز اصلا) عندما دشنت تونس ميلاد حراك اجتماعي مختلف، ولد في أوربا تأثيرا بتلك الحركية الجديدة من تونس ما يسمى الآن في أوربا بالتيار ضد "البيبارتديزم" ويقصد به التيار ضد الحزبين التقليديين في الحكم، الحزبان المتناوبان على السلطة طلة أكثر من 70 سن ......





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