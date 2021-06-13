إسرائيل والخطر الإيراني.. بينيت يكشف عن موقفه تجاه طهران

2021/06/13 | 20:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن تتغير سياسة إسرائيل تجاه إيران، ولا موقفها من امتلاك طهران للسلاح النووي، هي أهم نقطة صرح بها نفتالي بينيت، الذي يستعد لرئاسة الوزراءفي إسرائيل خلفا لبنيامين نتانياهو.

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