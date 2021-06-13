ميسان.. العواصف الترابية تطيح منارة مسجد وتقتلع سقيفة مرآب مستشفى الصدر (صور)

2021/06/13 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ميسان تسبب العواصف الترابية، السبت، بسقوط منارة أحد المساجد ميسان، واقتلاع سقيفة مرآب مستشفى الصدر التعليمي.

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وقال مراسل "ناس"، (13 حزيران 2021)، إن "الرياح الشديدة والعواصف الترابية تسببت بسقوط منارة حديدية لمسجد حي الحسين في مدينة العمارة رغم تثبيتها بالكونكريت المسلح على سطح المسجد"، مشيراً إلى أن "سقوط المنارة لم يتسبب بأضرار أخرى في المسجد ولم تسجل أية إصابات".

وفي مستشفى الشهيد الصدر التعليمي، اقتلعت العواصف السقيفة المظلية لمرآب السيارات".

وأظهرت صور اطلع عليها "ناس"، السقائف وهي ساقطة قرب السيارات دون حدوث أضرار تذكر".

وكانت دائرة أنواء ميسان قد حذرت مطلع الشهر الجاري من هبوب عواصف ترابية شمالية غربية وارتفاع بدرجات الحرارة تصل إلى 49 درجة مئوية وتتأثر المحافظة فيها طيلة الشهر.

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