ضبط مسؤول في تقاعد نينوى أطلق رواتب أحد عناصر “داعش”

2021/06/13 | 21:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تَمَكَّنَتْ هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، من ضبط مسؤول في دائرة تقاعد نينوى، وذلك لتلاعبه بإضبارة أحد عناصر عصابات داعش الإرهابيَّة، وإطلاق رواتبه، رغم اعتراف المجموعة الإرهابيَّة بانتمائه لها وصدور مذكرة قبضٍ قضائيَّةٍ بحقه.وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، “بتمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من ضبط مسؤول شعبة الْمُتَغَيِّرَات […]

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