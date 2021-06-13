النزاهة تضبط مسؤولاً في تقاعد نينوى لتلاعبه بإضبارة أحد عناصر “داعش”

2021/06/13 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الاحد، ضبط مسؤول في دائرة تقاعد نينوى، وذلك لتلاعبه بإضبارة أحد عناصر عصابات داعش الإرهابيَّة، وإطلاق رواتبه، رغم اعتراف المجموعة الإرهابيَّة بانتمائه لها وصدور مذكرة قبضٍ قضائيَّةٍ بحقه.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان صحفي، ان “ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، تمكنت من ضبط مسؤول شعبة الْمُتَغَيِّرَات في دائرة تقاعد المحافظة، وذلك لإقدامه على التلاعب بإضبارة أحد عناصر عصابات داعش الإرهابيَّة”.

وأوضحت الدائرة أن “التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها المديريَّة قادت إلى قيام المُتَّهَم بإطلاق رواتب أحد عناصر الجماعة الإرهابيَّة، رغم مقتله وإصدار الجماعة الإرهابيَّة (شهادة وفاةٍ له) من إحدى الهيئات التابعة لها، فضلاً عن إصدار الجهات القضائيَّة في المحافظة أمر قبضٍ بحقِّه؛ استناداً إلى أحكام المادَّة( ١/٤) إرهاب”.

وأشارت إلى “تنظيم المديريَّة محضر ضبطٍ أصوليٍّ بوقائع العمليَّة، التي تمت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المتهم المضبوط على قاضي التحقيق المختصِّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهَم، استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي”.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لتمرير معاملةٍ لصرف مبلغ تعويض وراتبٍ تقاعديٍّ لأحد عناصر داعش الإرهابيِّ، مُبيِّـنةً ضبطها الأوليَّات الخاصَّة بالمعاملة في المُؤسَّسات المعنيَّـة.

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