الحلبوسي يعزي هاتفيا أمير الكويت وولي العهد بوفاة منصور الصباح

2021/06/13 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، اتصالاً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته بوفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أجرى اليوم الأحد، اتصالاً مع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

واضاف البيان، “قد أعرب سمو أمير دولة الكويت وسمو ولي العهد عن شكرهما لرئيس البرلمان على الاتصال وتقديم التعازي والمواساة”.

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