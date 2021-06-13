العصائب تعلن موقفها من دعوات هدم مرقد الامام ابو حنيفة ومنفعة أميركا من ذلك؟!

2021/06/13 | 21:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت حركة عصائب اهل الحق، الدعوات "الطائفية" الاخيرة، محاولات لتمزيق العراق واعادته لمربع الطائفية.وقال مسؤول المكتب السياسي للحركة في كربلاء سالم العبادي لـ NRT عربية (13 حزيران 2021)، ان "العصائب ترفض بشكل قاطع هكذا ممارسات التي يراد منها تمزيق العراق واعادته لمربع الطائفية المقيتة"، مبينة ان "المستفيد الوحيد هو الاحتلال الامريكي من اجل شرعنة بقائه على الارض العراقية ومن يدور في فلك اجنداته".

واضاف انه "من المتوقع ان نشهد مثل هكذا تصرفات وحوادث دخيلة على ثقافة واخلاق وعادات الشعب العراقي"، لافتا الى ان "هذه الثقافة واللغة تحدث بها الداعشيون الذين جائوا باجندتهم ومخططاتهم الظلامية من خلف الحدود وقبلهم تنظيم القاعدة الارهابي في تفجير مرقد العسكريين واستنتكرها العراقيون بجميع مكوناتهم وطوائفهم انذاك".

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