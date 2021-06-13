وصول شحنة جديدة من لقاحات كورونا الى البلاد

2021/06/13 | 21:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الاحد، عن وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه وصلت شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر.

وأضافت، أنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق واقليم كوردستان.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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