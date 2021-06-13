بدء موسم صيد الاسماك

2021/06/13 | 21:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة في ادارة رابرين انتهاء فترة منع صيد الاسماك، لافتة الى ان انخفاض مناسيب المياة اثرت على صيد الاسماك.

وقال الرائد بيستون عزيز المتحدث باسم مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة خلال مؤتمر صحافي: ان فترة منع صيد الاسماك انتهى والذي كان من 2021/3/15 ولغاية 2021/6/13، لافتا الى انه تم فتح عشرات الملفات حول هذه المسألة واعتقال المخالفين وضبط المئات من شباك الصيد وعدد من المولدات الكهربائية وزوراق الصيد.

واضاف: انه خلال الفترة اعلاه تم اطلاق النار 3 مرات على ضباط ومنتسبي الشرطة مت قبل الصيادين المخالفين، مشيرا الى ان انخفاض مناسيب المياه اثر بشكل سلبي على الصيد، وان تقليل الاطلاقات المائية من الجانب الايراني ادى الى هلاك الاف الاسماك الصغيرة.

PUKmedia خاص

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