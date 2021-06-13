الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح كورونا

2021/06/13 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن وصول شحنه جديده من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر.

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".

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