في العراق.. مشروع يهدد سلامة موقع مدرج على لائحة التراث العالمي

2021/06/13 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي، اليوم السبت، من انشاء سد مكحول لما له من اثار واضرار، مبينا انه سيهدد العديد من المواقع الاثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي، فيما لفت الى ان طاقته الخزنية لاتتجاوز 3 مليار متر مكعب ومشروع ملغى منذ 2003.

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