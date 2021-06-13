ديوكوفيتش يتغلب على تسيتسيباس ويتوج ببطولة برولان جاروس للتنس

2021/06/13 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ توج المصنف اول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش بلقب رولان جاروس للتنس على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بعدما قلب تأخره بمجموعتين إلى انتصار بنتيجة (6-7) و(2-6) و(6-3) و(6-2) و(6-4)، ليحرز الصربي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2016.وكتب نوفاك ديوكوفيتش اسمه في التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب يتوج بكل لقب من البطولات الأربع الكبرى مرتين على الأقل./انتهى9

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