الحلبوسي يعزي أمير الكويت وولي العهد بوفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح

2021/06/13 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هاتفيا أمير الكويت وولي العهد بوفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجرى اليوم الأحد، اتصالاً مع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت وسمو ولي العهد عن شكرهما لرئيس مجلس النواب على الاتصال وتقديم التعازي والمواساة./انتهى9

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