2021/06/13 | 21:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع نظيره الإماراتي، تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الحساسة التي تمر بها المنطقة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).