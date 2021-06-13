العراق: وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لكورونا

2021/06/13 | 21:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، عن وصول شحنات جديدة من لقاح المضاد لفايروس كورونا....

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