2021/06/13 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تضيّف أعمالاً فنية من المحافظات مهرجان المسرح الشبابي يختتم دورة غانم حميد النجف – الزمان اختتمت الجمعة فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الشبابي الخامس ( دورة الفنان غانم حميد ) بعد تواصله لمدة اربعة ايام و الذي نظمته منظمة عيون الفن الثقافية وفرع النجف بنقابة الفنانين،وبحضور رئيس اللجنة العليا للمهرجان نقيب الفنانين جبار […]

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