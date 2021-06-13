2021/06/13 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيانا تايلور تحصد لقب المرأة الأكثر إثارة { لوس انجلوس – وكالات – تصدّرت الفنانة الأمريكية تيانا تايلور لائحة النساء الأكثر إثارة على غلاف مجلّة (ماكسيم) العالمية للرجال.وأكّدت تيانا أنها لم تكن مستعدة لتصوير غلاف المجلّة، فقد أوصلت إبنتها الى المدرسة صباحاً، وكانت ترتدي سروالاً رياضياً وجاكيت وشعرها لم يكن مصففاً، فأقنعها المصوّر أنها […]

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