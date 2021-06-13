2021/06/13 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حماقي وسابا في حفلهما الأول بعد الجائحة القاهرة – الزمان أعلن المطرب محمد حماقي عن موعد طرح ألبومه الجديد، وذلك خلال حفل خاص أحياه لصالح إحدى الشركات.وقال حماقي أنه (استقر على شهر تموز القادم ليكون موعد طرح الألبوم الجديد).وخلال الحفل غنى حماقي إحدى أغنيات الألبوم الجديد وهي بعنوان (يانسيم).و الأغنية من كلمات […]

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