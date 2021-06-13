2021/06/13 | 21:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد زار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وقادة أمنيون، اليوم الأحد، جامع الإمام الأعظم ابي حنيفة النعمان.وذكر بيان للمجمع الفقهي العراقي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه ” مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وبرفقته الفريق الركن عبد الأمير الشمّري قائد العمليات المشتركة واللواء الركن أحمد سليم قائد عمليات بغداد وعدد من القادة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الأعرجي والقادة الأمنيون يزورون جامع الإمام الأعظم first appeared on النور نيوز.

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