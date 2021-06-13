المالية النيابية تكشف أسباب أرتفاع الدولار.. وتحذر

2021/06/13 | 21:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت اللجنة المالية النيابية، أسباب ارتفاع صرف الدولار في الأسواق المحلية من السعر المحدد من البنك المركزي العراقي.وأرتفع سعر الصرف في الأسواق الى أكثر من 1500 دينار.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في تصريح متلفز، مساء اليوم:”ارتفاع الدولار في الأسواق حالياً غير مقلق” عازياً تغيير السعر الى “تهريب العملة وإحداث هامش ربحي بين […]

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