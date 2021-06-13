مأزق يواجه المفوضية يتعلق بالناخبين المسجونين

2021/06/13 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، عن عدد طلبات الانسحاب من الانتخابات المقبلة، فيما أكدت أنه لا يحق للمنسحب الدخول في قائمة أخرى.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للقناة الرسمية وتابعها "ناس" (13 حزيران 2021)، إن "هناك 30 طلباً للانسحاب من انتخابات تشرين المقبل" موضحة أن "المنسحب ليس له الحق في الدخول بقائمة أخرى".

وأضافت الغلاي أن "المفوضية ربما لن توافق على الانسحاب في حال التأثير على وضع كوتا النساء، فضمان التمثيل النسوي يجب أن يبقى"، مؤكدة أن "المرشحين المستبعدين يمكن لهم الطعن خلال 3 أيام".

وتابعت أن "هذا القرار قابل للطعن، ففي حال جلب عكس ما حصل بحقه يمكن إعادته".

وأشارت لغلاي إلى أن "المفوضية خاطبت وزارة العدل حول تسجيل الناخبين النزلاء، لكن لم يكن لدى هؤلاء النزلاء أي اوراق ثبوتية، ونحن بحاجة إلى البطاقة الشخصية، والبطاقة التموينية وغيرها،".

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