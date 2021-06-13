نأسف لآزعاجكم

2021/06/13 | 21:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاشم مهدي السوداني خبير قضائي كثيرون هم ابناء بلادي سافروا الى دول عديدة بمختلف مسمياتها بعد تغير النظام وشاهدوا اثناء سياحتهم او امورهم العلاجية او التجارية وعادوا وهم يعبرون عن نشوتهم وراحتهم وتعجبهم اثناء سفرهم لهذه الدول وقد شيدت العمارات والانفاق والعمران وشاهدوا التقدم الكبير والفجوة الواسعة بين بلدنا والعالم الاخر … وكيف يعيش ...

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