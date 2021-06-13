العمليات المشتركة: امَّنا بغداد ومحيطها الكامل بالجهد الاستخباري وتعاون المواطنين

2021/06/13 | 21:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدام أجهزة متطورة أدت إلى تعقب الإرهابيين واعتقالهم بغداد- وعد الشمري: أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأحد، أن بغداد والمناطق المحيطة بها مؤمنة بالكامل، مشيرة إلى استخدام أجهزة فنية متطورة أسهمت في تعقب الإرهابيين واعتقالهم، لكنها شددت في الوقت على ضرورة استمرار تعاون المواطنين بهذا الشأن.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح ...

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