2021/06/13 | 21:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اروقة المركز الثقافي في مدينة كركوك مساء اليوم الاحد 13 حزيران 2021 مراسيم حفل توقيع كتاب (ئيستاتيكای تاريك) اي (استاتيكا المظلم) للناقد المسرحي حمه سوار عزيز باشراف مؤوسسة كركوك الاعلامية و گروب مسرح هوار حضره جمع كبیر من ادباء واديبات وفناني وفنانات كركوك .

وفي مستهل الجلسة تحدث المخرج الفنان نژاد نجم عن المطبوع الجديد للناقد المسرحي حمه سوار عزيز والدور الذي لعبه لخدمة المسرح الكوردي .

ومن ثم سلط الناقد حمه سوار عزيز الضوء عن كتاب ( استاتيكا المظلم ) الخاص بالنقد المسرحي ، مثمنا بدور مؤوسسة كركوك الاعلامية وگروب مسرح هوار لاتاحة هذه الفرصة لغرض اقامة هذه المراسيم في مدينة كركوك الحبيبة.

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك .. حفل توقيع كتاب للناقد حمه سوار عزيز) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك .. حفل توقيع كتاب للناقد حمه سوار عزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).