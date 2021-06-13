الكنيست يمنح الثقة لحكومة جديدة

2021/06/13 | 21:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأحد، لصالح منح الثقة لـ(حكومة التغيير) المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت وكالة رويترز، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة نتنياهو تفوز بأغلبية في تصويت بالبرلمان.

وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة يوم الأحد، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء.

وسيترأس نفتالي بينيت الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد قليلا عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

PUKmedia عن وكالات

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