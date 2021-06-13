2021/06/13 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هزم المنتخب النمساوي نظيره المقدوني بثلاث أهداف لهدف في المجموعة c ضمن بطولة أمم أوربا الجارية احداثها حاليا بأكثر من دولة ، حيث تستضيف العاصمة الرومانية منافسات هذه المجموعة، التي تضم منتخبات النمسا ومقدونيا وهولندا وأوكرانيا

وتقدمت النمسا بالدقيقة 18 عن طريق لاعبها ستيفان لانيير، الا ان المنتخب المقدوني عادل النتيجة عن طريق لاعبه غوران بانديف بالدقيقة 28.

وعادت النمسا بالتقدم مرة أخرى عندما سجل لها ارتاتوفيش بالدقيقة 78، ثم ميكائيل غريغوفيتش الهدف الثالث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمسا تهزم مقدونيا بثلاثة أهداف لهدف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النمسا تهزم مقدونيا بثلاثة أهداف لهدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).