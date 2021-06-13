2021/06/13 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عثرت قوات الشرطة الاتحادية على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والاسلحة في كركوك .وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية :" وفقاً لمعلومات استخبارية نفذت قوة من الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية ، بالتنسيق مع الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة ، عملية تفتيش في منطقة (الشجرة) بقضاء الحويجة بكركوك ".واضاف البيان :" ان العملية اسفرت عن العثور على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والاسلحة الكاتمة والصواريخ ، بالاضافة الى العثور على مولد كهربائي، حيث تم رفع جميع المواد والتعامل معها اصولياً"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والاسلحة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والاسلحة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).