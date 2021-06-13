استهداف ثلاثة ارتال للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوات ناسفة في ثلاث محافظات

2021/06/13 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن استهداف ثلاثة ارتال للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوات ناسفة في ذي قار والديوانية والمثنى، مما اسفر عن اضرار مادية دون وقوع اصابات بشرية./انتهى9

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