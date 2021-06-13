2021/06/13 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النمسا تحقق انتصارًا تاريخيًا على مقدونيا الشمالية بغداد- ساري تحسين وضع منتخب النمسا بكرة القدم اليوم الاحد حدا لسوء الحظ، الذي لازمه في مسيرته بكأس الأمم الأوروبية، بعدما حقق انتصاره الأول في تاريخه بالبطولة القارية، بالفوز بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد على مقدونيا الشمالية.و بادر منتخب النمسا بالتسجيل عبر لاعبه شتيفان […]

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