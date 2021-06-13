2021/06/13 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سترلينغ يقود إنكلترا لفوز ثمين على كرواتيا في اليورو بغداد- ساري تحسين افتتح المنتخب الإنكليزي بكرة القدم امس الاحد مشواره في بطولة كأس أوربا ، بفوز ثمين وصعب على ضيفه المنتخب الكرواتي بهدف من دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة.وأحرز رحيم سترلينغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.وحصلت انكلترا […]

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